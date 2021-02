Nestlé vai ajudar a distribuir vacinas contra a covid-19

A fabricante do chocolate KitKat e do café Nespresso pode ajudar no financiamento ou na logística da distribuição, disse o CEO da Nestlé, Mark Schneider.





"O problema agora é expandir", disse Schneider num fórum de empresas organizado pelo jornal suíço Le Temps na terça-feira. "Estamos muito abertos: tentaremos encontrar formas de patrocinar o pagamento de vacinas ou a forma como são aplicadas nas comunidades onde estamos presentes."





A Nestlé está bem posicionada para ajudar, na medida em que a gigante de bens de consumo vende os seus produtos em 187 países.





As farmacêuticas procuram agora acelerar a produção de vacinas com os governos a pressionarem por mais capacidade para aliviar a crise.





A Bayer fechou um acordo para produzir a vacina experimental da CureVac, enquanto a Sanofi e a Novartis colocaram as suas capacidades de produção à disposição para acelerar o fabrico da vacina da Pfizer e BioNTech.





Foram administradas até agora mais de 100 milhões de doses em todo o mundo, de acordo com os dados mais recentes monitorizados pela Bloomberg. Mas os países enfrentam um acesso desigual às vacinas e níveis de eficiência divergentes nas campanhas de vacinação. A maioria dos países ainda não iniciou as imunizações.





A Nestlé fez uma parceria com a Federação Internacional da Cruz Vermelha no início da pandemia para doar dinheiro, alimentos, água engarrafada e produtos de nutrição médica para a maioria dos países afetados.





No entanto, os detalhes sobre a forma como a Nestlé contribuirá na distribuição global de vacinas ainda precisam de ser trabalhados, disse Schneider.





"Ainda estamos em processo de desenvolvimento, pois o ingrediente mais importante não está lá, que é a própria vacina", disse Schneider.