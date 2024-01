Neuralink implantou primeiro chip cerebral, diz Musk

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

O objetivo do implante da Neuralink é conectar o cérebro humano a computadores, de modo a ajudar pessoas com lesões neurológicas - um tipo de equipamento já implantado por outras empresas.



Em maio do ano passado, a empresa de Musk anunciou que recebeu luz verde da Food and Drug Administration (FDA) norte-americana para poder começar os ensaios em humanos, depois de já ter feito extensos testes em animais. A Neuralink começou depois a recrutar pacientes tetraplégicos, que sofriam de lesão medular cervical ou esclerose lateral amiotrófica.





"Para a comunidade dos implantes cerebrais, esta notícia [do implante da Neuralink] deve ser enquadrada num contexto em que, apesar de haver muitas empresas a trabalharem em produtos excitantes, poucas implantaram os seus aparelhos em humanos, por isso a Neuralink juntou-se a um grupo bastante reduzido", disse à BBC Anne Vanhoestenberghe da King's College, em Londres. A investigadora pediu, no entanto, cautela: o "verdadeiro sucesso" só pode ser medido a longo prazo. "Sabemos que Elon Musk é um grande adepto de publicitar a sua empresa", alertou.

Elon Musk diz que a sua empresa Neuralink já implantou, com sucesso,Numa publicação da rede X (antigo Twiiter), Musk disse queDe acordo com Musk, o primeiro produto da Neuralink vai chamar-se Telepathy e vai permitir- isto para pessoas que não se consigam mexer. "Imaginem se Stephen Hawking pudessem comunicar mais rápido que um datilógrafo ou leiloeiro. Esse é o objetivo", explicou no X.Outras empresas já desenvolveram este tipo de aparelho, como a École Polytechnique Fédérale in Lausanne (EPFL), na Suíça, lembra a BBC. A EPFL conseguiu que um homem paralisado andasse usando apenas o pensamento, através de implantes colocados no cérebro e na coluna que permitiram a comunicação entre os pensamentos do paciente e as suas pernas e pés.