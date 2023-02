Nokia vai mudar a imagem pela primeira vez em 60 anos

a Mobile World Congress (MWC), a maior feira mundial de telecomunicações móveis, em Barcelona.



O novo logótipo inclui cinco formas diferentes que compõem a palavra Nokia e o "velho" tom azul é substituído por novas cores que dependem da utilização. Pela primeira vez em quase seis décadas, a empresa finlandesa anunciou mudanças na sua imagem, focada num crescimento mais agressivo da marca."Havia uma associação a smartphones e atualmente somos uma empresa de tecnologia corporativa", afirmou o diretor executivo, Pekka Lundmark, numa entrevista à agência Reuters, na véspera d



A nova imagem já está visível nos sites da Nokia e nas redes sociais da empresa.





This is Nokia, but not as the world has seen us before. Our new brand signals who Nokia is today. We’re unleashing the exponential potential of networks and their power to help reshape the way we all live and work. https://t.co/lbKLfaL2OI #NewNokia pic.twitter.com/VAgVo8p6nG