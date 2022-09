Nórdicos oferecem 33 mil milhões em garantias a comercializadores de energia

Leia Também Alemanha aumenta para 65 mil milhões pacote de ajuda a famílias e empresas

A Suécia e a Finlândia decidiram disponibilizar fundos de garantias para os comercializadores de energia enfrentarem a volatilidade do setor, numa altura em que a Rússia vai fechando a torneira do abastecimento de gás e petróleo à Europa.No total são 33 mil milhões de euros em programas que entrarão em vigor já na segunda-feira e que pretendem impedir que as dificuldades se alastrem ao mercado financeiro.Em concreto, Estocolmo vai fornecer até 250 mil milhões de coroas suecas (23,27 mil milhões de euro à taxa de câmbio atual) em garantias de crédito às empresas de "utilities" que estiverem inscritas no Nasdaq Clearing AB (uma subsidiária do Nasdaq, que opera no norte da Europa).A medida pretende assegurar uma almofada financeira que permita que os comercializadores possam continuar a comprar e vender eletricidade, impedindo-os de entrar em incumprimento técnico, explicou o governo sueco em conferência de imprensa.Já Helsínquia decidiu criar um fundo de emergência de 10 mil milhões de euros para ajudar as energéticas a lidarem com as consequências da volatilidade do mercado, através de um sistema de empréstimos e garantias."[Esta situação] tem, de certa forma, todos os ingredientes para criar um Lehman Brothers da energia", afirmou em conferência de imprensa o ministro da Economia finlandês, Mika Lintila, citado pela Bloomberg.Já o ministro das Finanças da Suécia, Mikael Damberg, tinha, este domingo, alertado que a falta de ação "poderia contagiar o resto do mercado financeiro", mesmo que o "problema esteja atualmente isolado nos produtores de energia".