O Norges Bank reforçou a sua posição no capital da Sonae SGPS para mais de 2%, após a aquisição de instrumentos financeiros, de acordo com um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O fundo soberano da Noruega passou a deter 2,05% da empresa ainda liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério.Antes deste reforço, o Norges Bank detinha 1,99% do capital.