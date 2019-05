O Norges Bank tinha superado os 2% de participação no capital da Sonae SGPS no final de abril. Menos de duas semanas depois vendeu ações e deixou de ter uma participação qualificada no capital da empresa liderada por Cláudia Azevedo.

O Norges Bank vendeu ações da Sonae SGPS no dia 7 de maio, passando a deter um total de 1,98% do capital da empresa, de acordo com um comunicado emitido esta sexta-feira, 10 de maio, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiiários (CMVM).Com esta venda, o fundo soberano da Noruega deixou de ter uma participação qualificada na empresa liderada por Cláudia Azevedo, menos de duas semanas depois de ter superado essa fasquia.No dia 29 de abril tinha sido comunicado que o Norges Bank reforçou no capital da Sonae SGPS e passou a deter 2,05%.