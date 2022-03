Norte-americana Fortis compra portuguesa Doppio Games

Em 2018, o brasileiro Jeferson Valadares chegava a Portugal para participar no programa Launch in Lisbon, da Startup Lisboa, que ajuda estrangeiros a fixarem-se no mercado português, e por cá ficou.

Fundou a Doppio Games, que faz jogos de conversação sobre as pessoas e as suas relações, discutindo as questões da vida de uma forma humorística, tendo em julho de 2019 recebido uma ronda de investimento "seed" no valor de um milhão de euros de financiamento.

Quatro anos depois, esta startup portuguesa especializada no desenvolvimento de jogos controlados por voz foi vendida à Fortis, onde Jeferson Valadares assume agora o cargo de vice-presidente desta nova produtora e editora global de videojogos, que pertence ao grupo norte-americano de casinos e hotéis Las Vegas Sands.

"Embora o atual ecossistema de investimento em jogos ofereça muitas opções, sentimos que ingressar na família Fortis era a melhor forma de continuarmos a nossa jornada de criação do futuro dos jogos. Temos muita confiança e crença na equipa de liderança e estamos muito alinhados com a sua visão, não apenas sobre que jogos desenvolver, mas também sobre como o fazer", afirma o fundador da Doppio, em comunicado.

Para Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures, capital de risco estatal Portugal Ventures, que tinha investido anteriormente na Doppio, esta startup "trilhou novos caminhos para a indústria de ‘gaming’ tanto ao nível dos assistentes virtuais e ‘smart speakers’, como das plataformas de vídeo-conferência, possibilitando uma nova experiência aos seus utilizadores".

"A ‘expertise’ da equipa fundadora permitiu igualmente o reconhecimento de um ‘publisher’ recém-entrado no mercado que a adquiriu para constituir a base da sua estratégia de crescimento na indústria do ‘gaming’", enfatiza Teresa Fiúza.

Já Francisco Ferreira Pinto, diretor executivo da Bynd Venture Capital, que tinha integrado a Doppio no seu portfólio há cerca de três anos, realça que quando esta capital de risco investiu nesta startup acreditava "na abordagem única da empresa aos jogos de voz e nas competências diferenciadas da equipa liderada pelo Jeferson", pelo que manifesta o orgulho da Bynd "por ver a empresa reconhecida por gigantes da indústria dos videojogos e naturalmente satisfeitos com o retorno financeiro obtido que contribui para a validação da nossa tese de investimento e para a valorização do ecossistema português", conclui.