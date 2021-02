Nova administração escolhida este ano para reestruturar a TAP

, "Chairman" da TAP desde 2017O próximo conselho de administração da TAP vai contar com novos elementos que integrarão a equipa de gestão que está a ser recrutada no mercado internacional, sendo que ainda se desconhece o sucessor de Ramiro Sequeira. O número de administradores também poderá diminuir face aos 12 que o integraram no mandato que terminou em 2020, tendo em conta a saída de David Neeleman e o reforço do Estado para 72,5%.