Novas empresas em Portugal atingem recorde em 2018

Até Setembro, foram criadas 33.898 novas empresas em Portugal – um número 8,9% superior ao do ano passado e que dá força à perspectiva de que 2018 será "o ano de recorde de nascimento de empresas em Portugal", diz o Barómetro Informa D&B relativo ao final do 3º trimestre de 2018.

A tendência no prazo de pagamento aos fornecedores também se manteve consistente com o verificado nos primeiros meses de 2018 – 14,9%, o nível mais baixo desde 2007.





Do outro lado da moeda estão os encerramentos, que também crescem em relação ao ano anterior, embora não superem o ritmo dos nascimentos: nos últimos 12 meses, abriram 2,6 novas empresas por cada uma que encerrou. Já as novas insolvências mantêm uma trajectória descendente.





Serviços, tecnologia e turismo dão o empurrão

Os serviços contribuíram com a maior fatia: foram criadas 11.052 empresas no sector desde o início do ano, um aumento homólogo de 8,9%. Dentro desta categoria estão os "serviços profissionais às empresas, serviços de saúde, as actividades de animação turística e agências de viagens".





Para além do mencionado, o turismo impulsiona ainda outras actividades. No sector imobiliário contam-se 659 nascimentos este ano, um salto de 23,8%, com especial preponderância em Lisboa e no Porto. Na construção o crescimento foi de 19,1%, com o surgimento de 513 novas empresas. Por fim, os negócios de transportes dispararam 54,4%, assistindo-se a 481 nascimentos sobretudo no transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, que mais que duplicou nos primeiros nove meses de 2018.





Em paralelo, o sector das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) deu origem a 1.337 entidades desde o início de 2018. Em particular, o sector das telecomunicações quase duplicou a constituição de novas empresas na última década.





Setúbal e Lisboa são as que mais acolhem

Setúbal destaca-se no mapa com um crescimento de 19,5% no número de empresas que tiveram a cidade como berço este ano. Segue-se Lisboa, com um aumento de 13,9% no número de firmas a despontar nas sete colinas. A capital é simultaneamente o distrito com o maior número de novas empresas – 11.769 – seguido do Porto, com 6.062 novas entidades.