Em ano recorde foram criadas quase 50 mil empresas em Portugal

No total do ano, foram criadas 48.854 novas empresas, quase mais três mil do que em 2018, de acordo com os números disponibilizados esta terça-feira pela Informa D&B. "A constituição de novas empresas cresce consecutivamente há três anos, e 2019 marca um novo recorde neste indicador", refere a entidade.





O barómetro de análise de tendências desta consultora mostra que o crescimento da criação de novas empresas "fica a dever-se ao número cada vez maior de sociedades unipessoais", com estas a representarem 54% das entidades criadas.