Novo Banco vende sede por 112,2 milhões de euros

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.De acordo com o Novo Banco, a transação, que acontece "após conclusão de um processo de venda competitivo", vai permitir um "impacto positivo" de cerca de 55 milhões de euros no resultado líquido de 2022.

O comunicado à CMVM justifica esta venda, bem como a de outros ativos, como uma forma de "acelerar o desinvestimento de ativos não-core", que "deverá repercutir-se num aumento de cerca de 40 pb [pontos base] nos rácios de capital".A sede do Novo Banco vai passar a ser em Oeiras, no Tagus Park. O campus está ainda em fase de construção. Os serviços atualmente localizados no centro de Lisboa deverão passar "de forma faseada" para este novo espaço.