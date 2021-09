Novo crédito ao consumo atinge valor mais elevado desde início da pandemia

Os novos empréstimos ao consumo registaram em julho o montante mensal mais elevado desde início da pandemia, somando 429 milhões de euros, e os novos empréstimos à habitação continuaram a aumentar, para 1.385 milhões de euros, segundo o BdP.De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), no segmento de consumo os bancos emprestaram 429 milhões de euros em julho, mais nove milhões de euros face a junho e um aumento de 27 milhões de euros relativamente a julho de 2020.O banco central destaca que "este montante de empréstimos é o mais elevado desde o início da pandemia", tendo a taxa de juro média aplicada sido de 6,47%.Em alta estão também os novos empréstimos à habitação, que em julho totalizaram 1.385 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 88 milhões de euros em cadeia e de 454 milhões de euros em termos homólogos.A taxa de juro média destes empréstimos desceu para 0,80% encontrando-se abaixo de 1% desde agosto de 2020.No total, em julho, os bancos concederam novos empréstimos aos particulares no montante de 2.021 milhões de euros, a uma taxa de juro média de 2,28%, abaixo dos 2,34% de junho e dos 2,78% de julho de 2020.No que se refere às empresas, em julho, os bancos concederam 2.668 milhões de euros de novos empréstimos, dos quais 1.465 milhões de euros corresponderam a empréstimos de montante igual ou inferior a um milhão de euros."A taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas manteve-se em níveis historicamente baixos: 2,03% em julho, valor que fica, no entanto, acima do registado em junho de 2021 (1,98%) e em julho do ano passado (2,00%)", nota o BdP.A taxa de juro dos novos empréstimos de montante inferior ou igual a um milhão de euros subiu para 2,25% e a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a um milhão de euros aumentou face a junho de 2021, para 1,75%.Desde o início do ano, segundo o banco central, "a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a empresas manteve a tendência de descida observada desde 2012", mas permanece, ainda assim, "acima da média da área do euro".Nos depósitos, em julho, o montante de novos depósitos de particulares foi de 3.658 milhões de euros, dos quais 3.103 milhões de euros foram aplicados até um ano."A taxa de juro média foi de 0,05%, prolongando a tendência de descida registada nos últimos anos", sendo que "desde novembro de 2015 que a taxa de juro média dos depósitos de particulares em Portugal se situa abaixo da média da área do euro".Já os novos depósitos de empresas ascenderam, em julho, a 950 milhões de euros, dos quais 915 milhões de euros foram aplicados em depósitos até um ano.A taxa de juro média dos novos depósitos subiu para 0,06%, um valor positivo que "contrasta com a taxa de juro média negativa que se regista na área do euro desde agosto de 2019".Conforme nota o BdP, "apesar de as taxas de juro dos novos depósitos estarem historicamente baixas, a aplicação de taxas de juro sobre depósitos negativas não é permitida em Portugal".Na elaboração destas estatísticas relativas às taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos o Banco de Portugal considera as operações entre os bancos residentes em Portugal e os particulares e empresas residentes na área do euro.Os dados relativos a agosto serão divulgados em 01 de outubro.