Número de estações de correio recua 5,4% até Junho

No primeiro semestre deste ano os serviços postais registaram uma redução de 6,2% do tráfego total e de 4% das receitas, de acordo com os dados divulgados pelo regulador do sector de comunicações (Anacom) esta segunda-feira, 8 de Outubro.





O aumento de 1,3% no tráfego de encomendas não foi suficiente, contudo, para compensar a diminuição de 6,4% do tráfego das correspondências, de 7,5% do correio editorial e de 12,3% da publicidade endereçada.





Já a receita média por objecto aumentou 2,3% face ao mesmo semestre do ano anterior, o que resulta da conjugação de vários factores: "a descida de 6,2% do tráfego, a redução de 4% das receitas, o aumento de preços promovido pelos CTT em Abril e a alteração da estrutura do tráfego, designadamente o aumento do peso das encomendas", aponta o regulador liderado por Cadete de Matos.





No total, as receitas geradas pelos prestadores de serviços postais totalizaram cerca de 313,9 milhões de euros, o que representa uma queda de 4%, "muito embora as receitas das encomendas tenham aumentado 10,2%", sublinha a Anacom . Já as receitas do tráfego abrangido pelo serviço universal, que representa 82,9% do tráfego e é prestado pelos CTT, representam 64,3% do total.





Em termos de quota, os CTT continuam a dominar o mercado: no final de Junho dispunham de 91,2% do tráfego postal total, um valor que ainda assim representa uma queda de 1,6 pontos percentuais em relação ao período homólogo." Relativamente ao tráfego abrangido pelos limites do serviço universal, o grupo CTT registou uma quota de cerca de 97,5%", acrescenta o regulador.





De acordo com os números divulgados pela Anacom na véspera do Dia Mundial dos Correios, "a capitação postal atingiu 37,5 objectos postais por habitante e por semestre, tendo diminuído 2,4 objectos relativamente ao semestre homólogo".





Já no que toca aos pontos de acesso à rede, os dados do regulador indicam um aumento de 0,6%, com o número de centros de distribuição a crescer 3,2% e a frota de veículos 4,2%. Um aumento que ocorreu, em simultâneo, com a redução de 5,4% do número de estações de correio dos CTT, como destaca o relatório do regulador.





"Quanto aos outros meios materiais - pertencentes na totalidade à concessionária do serviço universal - verificou-se um aumento em termos homólogos do número de marcos de correio (+0,5%) e diminuições ao nível do número de apartados (-1,4%), do número de máquinas automáticas de venda de selos (-35,3%) e do número de postos onde apenas se podem adquirir selos (-7,5%)".





O número de trabalhadores do sector no final de Junho situava-se em 14,8 mil, uma redução de 0,2% face ao período homólogo.