"Números poderiam contaminar o processo". Ministro insiste em não revelar valor da Efacec

Ainda não foi nesta quarta-feira que o país ficou a conhecer o valor da venda da Efacec à Mutares.Foi na semana passada que o Governo anunciou que escolheu o fundo alemão como vencedor da corrida à empresa portuguesa parcialmente nacionalizada em 2020.Na conferência de imprensa para dar conta da decisão do executivo, o ministro da Economia, no entanto, pouco adiantou sobre o processo, explicando que há agora uma negociação em curso, garantindo apenas que tem a expetativa que o Estado consiga recuperar "grande parte ou a totalidade" da ajuda de 217 milhões de euros, aos quais acrescem 10 milhões de euros por mês enquanto a operação não for definitivamente fechada.E no debate de urgência agendado pelo PSD, que acusa o Governo de "opacidade" no processo, voltou a não revelar detalhes."Quaisquer números que se revelem num processo desta delicadeza podem contaminar o próprio processo", atirou, respondendo aos deputados, que, com a exceção da bancada socialista, insistiram nas perguntas de detalhe sobre o processo."A Mutares é cotada em bolsa", sublinhou, "e sabem perfeitamente que as empresas cotadas em bolsa têm acordos de confidencialidade". Costa Silva garantiu no entanto que vai "partilhar todos os números quando eles forem determinados. Estão a decorrer negociações", recordou.O governante repetiu a ideia que a venda está ainda sujeita a três condições precedentes."O parecer da União Europeia e da Direção Geral da Concorrência em função do teste de mercado que foi feito" e a negociação com os credores, elencou, tal como já tinha feito na semana passada, além da luz verde "das autoridades da concorrência e do Tribunal de Contas", que já estavam previstos desde o relançamento do processo de venda em 2022.Costa Silva apelou mesmo aos parlamentares para que "não ponham em causa este negócio, não façam descarrilar o processo e nós cá estaremos para prestar todos e quaisquer esclarecimentos", afirmou, deixando sem resposta as muitas perguntas que lhe foram dirigidas pelos deputados, desde logo pela bancada social-democrata, que agendou o debate."Para que serviu a conferência de imprensa? Propaganda?", começou por atirar Paulo Rios de Oliveira, que continuou numa longa sequência de indagações: "Continuando a injetar 10 milhões de euros por mês na empresa, é aceitável esta falta de transparência? Qual a capitalização? Em que prazo? O que acontece aos acionistas minoritários? Há perdão da dívida pelos credores? Quais as garantias em relação aos trabalhadores? O Banco de Fomento está envolvido?". Estas questões, e outras semelhantes disparadas sobretudo pelo Chega e Iniciativa Liberal, ficaram sem resposta.Assim como ficaram sem resposta as críticas repetidas pelo PCP e Bloco de Esquerda sobre a decisão de vender a Efacec a privados.Em atualização