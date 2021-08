“O Melhor Croissant da Minha Rua” expande-se para Espanha e avança para o norte

A marca portuguesa, conhecida pelas habituais filas à porta para provar os novos recheios de croissants, aventura-se para terras espanholas ainda este verão. Málaga é a cidade escolhida para a abertura da nova loja da cadeia "O Melhor Croissant da minha Rua" e será a primeira internacionalização da famosa croissanteria.



Nascida em 2016 em Sesimbra pelas mãos de André Cidade, a marca "O Melhor Croissant da Minha Rua" conta já com 15 lojas em Portugal, sete das quais inauguradas no ano passado e duas já este ano, além da nova loja na Invicta, e prevê a abertura de mais duas este ano: em Guimarães e em Braga. A aposta no Norte do país começou com a primeira loja no Porto que já abriu e que André Cidade considera "ter todos os ingredientes" para que a marca "seja um sucesso", explica em comunicado.



Até ao momento, a cadeia estava limitada à Área Metropolitana de Lisboa, com as lojas distribuídas pelos concelhos de Lisboa, Almada, Barreiro, Cascais, Odivelas, Sesimbra, Setúbal e Sintra.

Para além do croissant simples, os clientes podem ainda contar com 14 recheios diferentes, 7 recheios doces e outros 6 salgados, e a edição limitada, que muda no início de cada mês.