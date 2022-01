Obras públicas: Metros de Lisboa e Porto também querem adjudicar

O Metro de Lisboa prevê receber em fevereiro as propostas para o quarto lote da linha circular. Até ao final do ano espera, como o do Porto, ter os projetos do PRR a concurso.

