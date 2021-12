Optimal de Tomé e Ricciardi adere a rede M&A Advior International

A Optimal Investments, de Jorge Tomé e José Maria Ricciardi (na foto), aderiu à rede de M&A Advior International, composta por 15 firmas de assessoria financeira e bancos de investimento dedicadas à área de fusões e aquisições de empresas, indica a Optimal em comunicado.A adesão à M&A Advior International, que é composta por 15 firmas de assessoria financeira e bancos de investimento dedicadas à área de fusões e aquisições de empresas, permite à Optimal Investments contar com o apoio de mais de 250 profissionais e presença em 26 mercados internacionais.Assim, refere, os seus clientes poderão contar com esta estrutura para processos de venda organizada (sell-side) ou de aquisição de empresas (buy-side) e em projetos de levantamento de capitais próprios e alheios (fund raising).A Optimal foi também "nomeada empresa representante da Advior para o mercado brasileiro".A Advior conta, além da Optimal, com a AZ Capital (Espanha), Wagram Corporate Finance (França), SDM – Valorum (Bélgica), Smith Square Partners (Reino Unido), DZ Bank (Alemanha), Colombo & Associati (Itália), Atrium Partners (Dinamarca), SISU Partners (Finlândia), Edelweiss Financial Services (Índia), Rembrandt (Países Baixos), Alpha (Noruega), Raiffeisen Switzerland (Suíça), Raiffeisen Bank International (Áustria + CEE) e Wells Fargo Securities (EUA).Dos quatro sócios da Optimal Investments - Jorge Tomé, José Maria Ricciardi, Paulo Tenente e António Simões -, os três primeiros são oriundos da banca de investimento, enquanto o último tem uma carreira na indústria agroalimentar.