Optime Investments passa para o Emerald Group com Pedro Cardoso ao leme

O Emerald Group concluiu esta terça-feira a aquisição de 68% do capital da Optime Investments, detendo agora a totalidade da empresa. O conselho de administração é presidido por Pedro Cardoso.

A operação foi concluída através da holding para investimentos estratégicos na Europa, Emerald Europe, que tem sede em Lisboa. A Optime Investments deverá agora beneficiar de sinergias provenientes da rede global de parceiros do Emerald Group.

"A experiência dos novos órgãos sociais da empresa conferem uma nova dinâmica na relação entre o negócio, o regulador e os restantes stakeholders", defende a empresa, em comunicado. O presidente do conselho de administração será Pedro Cardoso, antigo Presidente Executivo do Banco Nacional Ultramarino, e o mesmo conselho contará ainda com Pedro Jordão, que até recentemente liderou a direção de operações bancárias do Banco Atlântico Europa, e Paulo Dinis, antigo managing director da Accenture. O cargo de presidente da mesa da assembleia é assumido por António Luís Jerónimo Lopes, antigo diretor do departamento de Vigilância dos Mercados da Comissão Mercado do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Optime Investments foi constituída em 2016, e dedica-se a dinamizar o investimento nos mercados de capital privado (Private Equity) e capital de risco, com particular incidência nos setores da indústria, alimentação, energia, banca e seguros, tecnologia, infraestruturas, turismo, imobiliário e empreendedorismo social.

O Emerald Group, bem como a sua participada Emerald Europe, são detidas exclusivamente pelo advogado e empresário N’Gunu Tiny, sendo esta última detentora de 30% do capital do primeiro jornal de

fact-checking

português, o Polígrafo.