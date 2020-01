Os negócios em Portugal de Isabel dos Santos

A participação indireta, mas valiosa, na Galp Energia, a entrada e a saída do BPI (ao qual continua ligada através do Banco de Fomento Angola) e a aposta no EuroBic, onde tem uma participação de mais de 40%. Isabel dos Santos e os seus negócios, incluindo em Portugal, estão agora sob os holofotes depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas ter divulgado documentos que mostram que a empresária angolana desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai. São, ao todo, 17 as entidades que o consórcio liga a filha do ex-presidente de Angola ao território nacional.