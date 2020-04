Esta mudança no modelo de gestão é justificado com "os desafios que o contexto atual coloca ao país e ao setor, a par do desígnio de preparar as duas próximas décadas assumido pela PLMJ com a eleição do seu atual Conselho de Administração em 2018".

Luís Pais Antunes refere, citado no comunicado, que "o momento atual é particularmente exigente para o país. Mas o foco acrescido que o presente exige não interrompe o caminho que iniciámos na PLMJ, de preparação do futuro e das novas gerações. É esse o desígnio que nos move a todos e que este reforço permite concretizar com entusiasmo e determinação."



Já Bruno Ferreira, que até agora era sócio nas áreas de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, "o desafio que se coloca ao país, ao setor e à PLMJ tem várias vertentes e é bastante exigente. Em 2019 começámos a reposicionar-nos e iniciámos esse caminho em várias dimensões, desde o negócio à aposta no talento e valorização das nossas equipas. Temos feito esse caminho de forma muito pensada e com sucesso e é nessa trajetória que vamos continuar, de olhos postos no futuro."



Adicionalmente, o conselho de administração da PLMJ, que atualmente conta com cerca de 430 colaboradores, dos quais perto de 300 são advogados, vai passar a contar com nove membros.



Para além dos dois co-"managing partners", integram este órgão da sociedade André Figueiredo, Bárbara Godinho Correia, Duarte Schmidt Lino, Eduardo Nogueira Pinto, Miguel C. Reis, Ricardo Oliveira e Rita Samoreno Gomes.