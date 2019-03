Os acionistas da EDP vão votar, na próxima assembleia geral (AG) que foi convocada para 24 de abril, a escolha de Luís Palha da Silva para ocupar o lugar de presidente da mesa da assembleia geral da elétrica.

De acordo com o ponto 8 da ordem de trabalhos da AG, que foi publicada esta sexta-feira na CMVM, a proposta de eleição de Palha da Silva é subscrita pela China Three Gorges (23,27% do capital); Oppidium Capital (7,19%); Senfora, do Governo de Abu Dhabi (4,06%) e Fundo de Pensões do BCP (2,43%).

De fora deste grupo de acionistas que propõe Palha da Silva estão os fundos Poul Elliot Singer e Blackrock, bem como a Sonatrach e o fundo soberano do Qatar.

A eleição de um novo presidente da mesa da AG para o atual mandato (que termina em 2020) deve-se à renúncia de António Vitorino em julho do ano passado, quando o antigo comissário europeu foi nomeado diretor das migrações na União Europeia. O lugar na EDP ficou vago desde então.

Se for eleito para este cargo, o presidente da Pharol passará também a integrar o Conselho Geral e de Supervisão da elétrica.

O Eco tinha noticiado que a escolha da Palha da Silva tinha partido da Oppidium e recebido o apoio de outros acionistas.