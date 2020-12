Pandemia atrasa megaprojeto de cenouras bebés em Almeirim

A Fresh 52 assinou, no ano passado, um contrato de investimento com a AICEP, que prevê instalar uma unidade de produção de cenouras bebés em Almeirim. O projeto ainda não saiu do papel. A concretizar-se, será um dos maiores do mundo.

Pandemia atrasa megaprojeto de cenouras bebés em Almeirim









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.