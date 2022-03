ssociação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) que dão conta de que as pequenas unidades de corte e costura, dependentes da subcontratação das grandes empresas, foram as mais atingidas.

Segundo o diretor-geral da APICCAPS, João Maia, as que fecharam dificilmente vão reabrir, pelo que a falta de resposta designadamente nessa área está a fazer com que as empresas se voltem para países como a Índia ou Marrocos aos quais subcontratam cada vez mais a produção de gáspeas (parte superior do calçado).