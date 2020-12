Parlamento aprova projeto de lei do PAN que prevê suspensão retroativa das rendas de centros comerciais

Leia Também “Caos” legislativo abre nova guerra nas rendas dos centros comerciais

Foi aprovado, com os votos favoráveis da esquerda e do PSD, um projeto de lei do PAN que pretende clarificar o regime que isenta as lojas dos centros comerciais do pagamento da componente fixa da renda. Segundo a proposta, a isenção "aplica-se ao período compreendido entre 13 de Março e 31 de Dezembro 2020".O projeto de lei surge na sequência do regime excecional aplicável aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, aprovado no âmbito do Orçamento suplementar, que entrou em vigor a 25 de julho. A lei, que determina que os lojistas de centros comerciais não devem "quaisquer valores a título de rendas mínimas até 31 de dezembro de 2020", suscitou dúvidas desde início entre os lojistas e os proprietários dos centros comerciais. Os primeiros defendem que a legislação tem efeitos retroativos, e que deve ser aplicada desde o início da pandemia, em março. Os proprietários contestam, defendendo que a lei só é aplicável a partir da entrada em vigor do OE suplementar, em julho.A proposta do PAN, aprovada com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, pretende aprovar uma norma interpretativa, segundo a qual a isenção de rendas fixas é aplicável desde março. O projeto segue agora para a Comissão de Economia, Inovação e Obras públicas, onde poderá ser sujeito a alterações para depois ser votado na especialidade.

"Na prática, o que se verificou foi que alguns senhorios fizeram uma interpretação abusiva da lei, que foi aplicada a partir da entrada em vigor" do OE suplementar, "defraudando a intenção do legislador e pondo em causa os direitos dos inquilinos. Os senhorios exigiram o pagamento de todas as rendas de março a julho e exigiriam ainda a renúncia à aplicação da lei, sob pena de os lojistas verem revogadas as reduções ocorridas entre março e junho", declarou a deputada do PAN, Bebiana Cunha, na apresentação da proposta.

O projeto legislativo do PAN inclui ainda outra clarificação, nomeadamente quanto à expressão "centros comerciais", que "por falta de clarificação do quadro legal" não terá abrangido "todas as realidades com as quais vulgarmente se identifica a expressão centro comercial, isto é, retail parks, outlets, entre outros".

O PS, a Iniciativa Liberal (IL) e o Chega votaram contra a proposta do PAN. João Cotrim de Figueiredo, deputado único da IL, defendeu que "a insistência na retroatividade da lei do variável, apesar do seu recente chumbo no orçamento, é a reafirmação do ódio da extrema esquerda a tudo o que é privado". O deputado sublinhou que "a retroatividade é inconstitucional e iria agravar uma medida que já é desproprocional". Também o deputado do Chega, André Ventura, considerou que a proposta do PAN "não trata devidamente do problema da retroatividade e vai colocar um problema constitucional".





Os centros comerciais têm contestado na justiça a constitucionalidade da isenção de rendas fixas. A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) apresentou uma queixa à Provedoria de Justiça, que resultou num pedido ao Tribunal Constitucional, para que seja declarada a inconstitucionalidade da medida. A Provedoria considera que existiu uma "verdadeira restrição de direitos fundamentais" e a "violação do direito à propriedade privada e da liberdade de iniciativa económica privada".No Orçamento do Estado para 2021, o parlamento aprovou uma medida que prevê um desconto nas rendas dos centros comerciais nos primeiros três meses do próximo ano, que seja proporcional à quebra das vendas e até um valor máximo de 50%.