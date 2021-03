Participantes tentam travar mudança de gestão do fundo Retail

O Banco Carregosa, através da sociedade gestora que criou recentemente, prepara-se para assumir a gestão do fundo imobiliário Retail Properties, numa decisão que foi aprovada em assembleia-geral. No entanto, nem todos os participantes deste fundo fechado ficaram satisfeitos com esta decisão e decidiram avançar com uma providência cautelar para tentar travar a deliberação.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...