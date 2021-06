Paulo Macedo: "Não haverá mais nenhum aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos"

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vê na baixa rentabilidade um dos maiores desafios do setor da banca. Mas a solução, diz, tem de passar pelo corte de custos da operação, uma vez que os clientes não estão disponíveis para pagar mais comissões. E estas, garante, não voltarão a ser aumentadas este ano."Quando as pessoas reagem às comissões, o que é que estão a dizer? Estão a dizer que não estão disponíveis para pagar as estruturas de custos dos bancos", refere Paulo Macedo, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que será publicada na íntegra esta segunda-feira, 28 de junho.E acrescenta: "Não haverá mais nenhum aumento de comissões na Caixa Geral de Depósitos. Aliás, a Caixa continuará, como até agora, a ser o banco com as comissões mais baixas".