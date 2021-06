CGD ficou com créditos de grandes devedores para os recuperar

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem apostado na venda de carteiras de crédito malparado e imóveis para “limpar” o balanço. Mas nestas alienações não incluiu empréstimos de grandes devedores, afirmou Paulo Macedo, CEO da CGD, no Parlamento. Ao contrário do que aconteceu no Novo Banco, estes ficaram no banco estatal com o objetivo de tentar recuperar alguns dos milhões que ficaram por pagar por parte de clientes que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...