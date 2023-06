Pedro Cilínio: “Falta assinar seis contratos das agendas do PRR”

Dos 53 projetos das Agendas Mobilizadoras do PRR, há seis por assinar. Desses, cinco serão fechados até ao final do mês. Sobra o maior: o da cadeia do lítio, liderado pela Galp, que será fechado no último trimestre.

Pedro Cilínio: "Falta assinar seis contratos das agendas do PRR"









