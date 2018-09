Pedro Norton vai ser o novo CEO da energética Finerge

Bruno Simão/Negócios

Pedro Norton, antigo presidente executivo do grupo Impresa, vai ser o CEO da Finerge. Apesar do novo cargo, o gestor vai manter as suas funções enquanto administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, onde entrou em 2017 depois de deixar o grupo liderado por Francisco Pinto Balsemão.

"Pedro Norton será o novo Chief Executive Officer (CEO) da Finerge", refere o comunicado enviado pela empresa às redacções. Norton, de 51 anos, é licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, com formação em Television Management pela Boston University School of Communication.

O gestor é conhecido pelo seu papel no grupo Impresa, grupo ao qual se juntou em 1992 e desempenhou diversas funções de direcção e administração até chegar, em 2012, ao cargo de presidente executivo da empresa liderada por Francisco Pinto Balsemão.

Manteve as funções na Impresa até 2016, para depois integrar o conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, onde se manterá como administrador não executivo ao mesmo tempo que vai liderar a Finerge, a segunda maior produtora de energia eólica em Portugal.

A energética "é detida na sua totalidade pela First State Investments, empresa que gere e investe os recursos de numerosos fundos de pensões europeus, australianos e do resto do mundo", de acordo com o comunicado, que refere ainda que o investimento da empresa em Portugal ronda os 1.300 milhões de euros.

Pedro Norton vai agora trabalhar ao lado de Rui Neves e Eduardo Camino, que vão manter o seu trabalho na administração da Finerge enquanto COO e CFO, respectivamente.