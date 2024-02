Pedro Nuno Santos: "Não vou arrastar mais uma decisão sobre aeroporto"

Pedro Nuno Santos garante que o, marcadas para 10 de março. Defendendo que o aeroporto da Portela "está esgotado e sem capacidade para receber mais turistas", relembrou que o, não somos um pais rico"."Não podemos continuar a adiar decisões", acrescentou o secretário-geral do PS num almoço-debate promovido pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

"A incapacidade de décadas deste país conseguir decidir uma localização custou ao país milhares de milhões de euros" e "não vai haver uma única localização que vá ter apoios maioritário, é a natureza de uma infraestrutura com aquela dimensão. Mas não podemos estar a adiar indefinitivamente, a arrastar os pés", apontou.

Pedro Nuno Santos lembrou que os primeiros estudos para a escolha de uma localização para o novo aeroporto de Lisboa datam de 1982 e que já foram estudadas 19 localizações. Por isso, sublinhou que "à primeira oportunidade não vou perder nem mais um segundo. O país não pode estar parado e ter medo de decidir. Não podemos continuar a adiar decisões", acrescentou.

Em 2022, Pedro Nuno Santos aprovou a solução Montijo+Alcochete. Porém, como a decisão não incluiu o PSD, o despacho acabou por ser revogado por António Costa. Nessa altura é fechado um acordo com o PSD que levou à criação da atual Comissão Técnica Independente (CTI) que a 5 de dezembro apresentou o relatório preliminar que aponta Alcochete como a melhor localização para receber a nova infraestrutura.



Agora, após a consulta pública, o grupo de trabalho coordenado por Maria Rosário Partidário irá elaborar o relatório final que será entregue ao Governo que terá a última palavra sobre o novo aeroporto.



O peso e importância do turismo



Durante a sua intervenção no encontro promovido pela CTP, Pedro Nuno Santos destacou ainda que o turismo "não é um setor qualquer, não vale a pena olharmos para todos os setores da mesma maneira. O peso do turismo é muito significativo: 16% do PIB", sustentou.



No que toca ao pedido da CTP para autonomizar a pasta do turismo, Pedro Nuno Santos não fechou a porta. "É um setor do qual depende a criação de riqueza e emprego e justifica qe tenha uma atenção especial que seja proporcional à força que o setor tem", sublinhado o peso na balança de pagamentos, bem como na revitalização dos centros urbanos.



No entanto, destacou que a indústria, comércio, serviços e cultura acabam por estar, cada vez mais, interligados. "É importante que nunca olhemos para os outros setores como adversários mas como contributos", comentou.



Atualmente, o turismo está integrado na secretária de Estado que integra também o comércio e serviços.



(Notícia atualizada às 16h35)