Peso dos jovens na procura de casas recua para 19%

Nos últimos anos, os jovens têm vindo a perder, cada vez mais, peso na hora de comprar ou arrendar casa. Desde 2018, a quota na procura de imóveis por esta classe etária (dos 18 aos 29 anos) passou de 28% para 19% este ano, de acordo com os dados do Observatório do Imobiliário da Century21, cedidos ao Negócios. As condições financeiras estão na base desta tendência





...