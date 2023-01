Philips vai despedir seis mil pessoas até 2025

A Philips anunciou esta segunda-feira que vai despedir seis mil pessoas até 2025, devido a prejuízos causados pela recolha de ventiladores para a apneia do sono defeituosos, a afetar há meses a empresa holandesa.O presidente executivo da Philips, Roy Jakobs, descreveu, em comunicado, a nova redução na força de trabalho como "difícil, mas necessária".Em outubro, o grupo holandês já tinha anunciado o despedimento de quatro mil trabalhadores.Em junho de 2021, a Philips anunciou a recolha de milhões de ventiladores para a apneia do sono, alertando que a espuma de amortecimento de som podia quebrar, levando os utilizadores a inalar pequenas partículas ou produtos químicos perigosos durante o sono.A Philips estimou inicialmente que podia reparar ou substituir as unidades no prazo de um ano. Mas com a recolha a atingir mais de cinco milhões de dispositivos em todo o mundo, a empresa holandesa admitiu, em outubro, que o esforço ia continuar durante 2023.A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), uma doença que pode atingir até 80% da população acima dos 65 anos, faz subir o risco de hipertensão arterial, enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral e arritmias cardíacas.A SAOS implica ainda um grande risco de acidentes nas pessoas que ficam com sonolência durante o dia e adormecem ao volante.De acordo com a Fundação Portuguesa do Pulmão, a SAOS é muito frequente, está subdiagnosticada e pode afetar 25% das mulheres e 50% dos homens.