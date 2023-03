Dona do Facebook avança com nova ronda de despedimentos esta semana

A dona do Facebook e do Instagram, a Meta, prepara-se para voltar a reduzir a força de trabalho, avança a Bloomberg. Os despedimentos – que deverão atingir milhares de trabalhadores – serão levados a cabo ainda esta semana, segundo revelaram fontes conhecedoras do tema.



A direção da Meta já terá pedido uma lista com o nome de trabalhadores que podem ser dispensados, acrescentou a mesma fonte.





Mark Zuckerberg, CEO da empresa, apontou que estes eram

Esta nova ronda acontece depois de em novembro a gigante norte-americana ter reduzido a força de trabalho em 13% , o que correspondeu a cerca de 11 mil trabalhadores despedidos.Na altura,