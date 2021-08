Plataforma de turismo do ex-CEO da TAP chega a Portugal

A P2D Travel, criada pelo ex-CEO da TAP, vai passar a funcionar a partir de Portugal em setembro. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela plataforma de turismo que permite que qualquer pessoa possa ter uma agência de viagens online.Este passo vai ser dado depois de a startup ter recebido um investimento de um fundo internacional, a Point Break Capital, que permitiu valorizar a empresa em 85 milhões de reais (perto de 13 milhões de euros).No Brasil, a P2D tem mais de 1.200 parceiros e está a realizar vendas desde maio. Já, em Portugal, tem 50 parceiros e as vendas eram feitas a partir da plataforma no Brasil. O objetivo é que, em setembro, já seja possível fazê-lo a partir de território nacional, explica fonte oficial ao Negócios."Estamos muito honrados e animados com o apoio de um investidor tão qualificado como a Point Break, que viu na P2D Travel uma empresa com capacidade de inovar e transformar o mercado global de vendas de viagens através de empreendedores digitais", afirma Antonoaldo Neves, citado no comunicado.O ex-CEO da TAP fundou a plataforma em 2020, permitindo que qualquer pessoa - mesmo sem experiência no setor - possa vender viagens através da internet e das redes sociais.Com este investimento, refere a empresa, a "P2D vai acelerar os esforços de recrutamento de parceiros e agentes de viagens no Brasil e Portugal, onde já opera atualmente, bem como iniciar sua sua expansão internacional com a criação de uma base no México, onde acaba de recrutar a equipe para iniciar as operações, pavimentando assim o caminho para entrar no mercado dos Estados Unidos".