Veneza estuda sistema de reserva e taxas de acesso para controlar número de turistas

Leia Também Plataforma de turismo do ex-CEO da TAP chega a Portugal

Com o intuito de evitar grandes grupos de turistas, Veneza estará a planear introduzir um sistema de reservas e o pagamento de uma taxa a quem quiser visitar a cidade. A informação é avançada pelo jornal italiano La Stampa , que escreve que, a partir do verão de 2022, a experiência passará a ser semelhante à visita a um museu.Segundo este jornal, o montante da taxa para aceder a um dos pontos turísticos mais importantes de Itália estará entre os 3 a 10 euros, dependendo da estação do ano. A reserva também será obrigatória. Os residentes e a respetiva família, as crianças com menos de seis anos e ainda quem fique nos hotéis da cidade poderá estar isenta do pagamento da taxa.Já o jornal britânico The Times escreve que serão instalados torniquetes eletrónicos nos principais pontos de entrada da cidade.De acordo com a imprensa local, os legisladores estavam interessados em colocar em ação uma medida para controlar o turismo há já algum tempo. No entanto, a pandemia de covid-19, que teve impacto nos números do turismo, terá pesado na implementação de medidas.Em 2017, foi noticiado que mais de dois mil residentes de Veneza protestaram contra o impacto que o turismo tem na cidade.