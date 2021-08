Plataforma portuguesa Musiversal recebe 1,36 milhões para crescer na produção musical

Leia Também Software português em Hollywood chega à indústria da música

A Musiversal, que disponibiliza músicos e produtores de estúdio para sessões de gravações de música, fechou uma ronda seed de 1,36 milhões de euros. A sociedade de capital de risco Shilling liderou este financiamento na plataforma portuguesa. Além da Shilling, também investidores iniciais, como a LC Ventures, REDangels ou a Best Horizon participaram nesta ronda.Na nota enviada às redações, a Musiversal, que torna mais acessível o processo de criação e produção musical, indica que captou um montante de 310 mil euros no programa Portugal 2020. Desta forma, o investimento total feito até à data na plataforma eleva-se para 2,51 milhões de euros.Com este investimento, a plataforma indica que pretende acelerar o crescimento, tendo como objetivo "quadruplicar o número de utilizadores". A Musiversal permite que exista uma colaboração entre o músico inscrito na plataforma e o autor que pretende utilizar este serviço para gravar ou produzir músicas. A promessa é de que, no espaço de 24 horas, seja possível ter uma música pronta a descarregar. Até ao final de 2021, a empresa quer atingir 100 mil sessões de estúdio e contratar mais cem músicos. A empresa tem atualmente 40 músicos, que colaboram a partir de vários países.A Musiversal indica que, através deste modelo, que permite que os músicos e produtores recebam um rendimento fixo, "torna a produção musical dez vezes mais barata". Através de uma subscrição mensal, músicos, produtores e engenheiros de som podem participar em sessões de gravação de música a partir de casa."Os nossos utilizadores classificam as sessões com cinco estrelas em 98% das vezes que utilizaram a Musiversal, ou seja, sabemos que criámos uma subscrição que é um sucesso para os songwriters e produtores de música. Agora, a nossa missão é fazer com que mais songwriters experimentem o serviço", afirma André Miranda, fundador e CEO da Musiversal.Já Ricardo Jacinto, partner da Shilling, que liderou a ronda, indica que a plataforma "está a entrar numa nova fase: esta ronda vai consolidar o seu crescimento e permitir à startup aproveitar a enorme oportunidade que surgiu com a pandemia, no sentido de facilitar o acesso à criação e à produção musical. Estamos muito satisfeitos por apoiar uma equipa tão dedicada, com tanta experiência e já com provas dadas em tão pouco tempo de existência."A plataforma da Musiversal arrancou em outubro de 2020, num ano em que a pandemia fragilizou a indústria musical.