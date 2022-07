Leia Também Mais de metade dos portugueses quer investir em cripto

A Zharta, startup que fornece empréstimos de criptomoedas em tempo real, usando NFTs como garantia, fechou uma ronda seed de 4,3 milhões de euros para acelerar a próxima fase de crescimento, anunciou a empresa através de um comunicado enviado às redações.O financiamento foi liderado pela Greenfield One, uma capital de risco germânica especializada em criptoativos, e contou também com a participação de outros investidores e business angels, como a Shilling, a Possible Ventures ou a Olisipo Way. O investimento foi assessorado pelos advogados da Cuatrecasas. A Zharta já tinha levantado uma ronda inicial de cerca de 300 mil euros de "angel investors".Fundada por Diogo Pires, Nuno Cortesão e Pedro Granate, engenheiros do Instituto Superior Técnico, a startup criou um modelo de empréstimos em tempo real alavancado, utilizando inteligência artificial. "Graças aos seus empréstimos de criptomoedas, utilizando NFTs como garantia, a Zharta quer promover a democratização do mercado para o retalho, aumentar a liquidez e opções financeiras sobre estes ativos e tornar-se assim uma peça vital da infraestrutura web 3.0", indica o comunicado."Queremos criar a melhor experiência, centrada na aprendizagem das necessidades dos consumidores nativos deste mercado emergente, para que um dia possamos expandir o produto para uma audiência maior e conquistar o mercado de massa", assinala Nuno Cortesão, cofundador e CEO da Zharta.Atualmente, as coleções que podem ser dadas como garantia dos empréstimos são: Doodles, Mutant Ape Yatch Club, Bored Ape Kennel Club, World of Women, VeeFriends, Cool Cats, Hashmasks, e Pudgy Penguins, mas "mais coleções serão adicionadas no futuro", garante o CEO."A Zharta fornece um importante alicerce na capitalização de NFT. Estamos muito satisfeitos em poder apoiar a Zharta como líderes da ronda, para trazer rapidamente para o mercado este caso de uso para os NFTs", diz David An, sócio da Greenfield One.A startup, que acaba de sair de uma fase de testes e lançou a sua plataforma este verão, conta já com 12 pessoas, mas tem 20 posições em aberto.