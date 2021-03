Pluris está a analisar notificação da ERC mas "está tranquila" sobre validade de compra da TVI

Leia Também ERC quer anular compra da TVI por Mário Ferreira

O Correio da Manhã (CM) noticiou que a ERC já aprovou os termos da acusação contra a Prisa e a Pluris Investments, de Mário Ferreira, no âmbito do processo de contraordenação sobre alteração não autorizada de domínio, adiantando que pretende anular a compra da TVI pelo empresário.Fonte oficial da Pluris Investment esclarece que a "ERC deliberou ouvir a Pluris, que tem prazo para se pronunciar, não tendo tomado decisão final, sendo apenas uma acusação".Adianta que a ERC "notificou também a Pluris e a Prisa, além da acusação, para praticar o ato jurídico que sane a ilegalidade apontada".A Pluris Investments "está a analisar a notificação, mas está tranquila sobre a validade do negócio que celebrou com a Prisa", salienta a mesma fonte.A empresa de Mário Ferreira "está disponível para colaborar com o regulador em prol da estabilização definitiva na Media Capital", acrescenta.Em 15 de outubro, o regulador dos media deliberou a instauracão de contraordenação contra a Vertix/Prisa e Pluris/Mário Ferreira por "fortes indícios" de alteração não autorizada de domínio na Media Capital.Esta contraordenação surge na sequência de uma análise que a ERC anunciou que estava a fazer, em 17 de julho, sobre as mudanças na estrutura acionista da dona da TVI.Mário Ferreira comprou em maio do ano passado 30,22% da Media Capital (TVI), através da Pluris Investments, por 10,5 milhões de euros.