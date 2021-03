Mário Ferreira mantém preço na OPA sobre Media Capital

A Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, informou esta quarta-feira que irá manter inalterada a sua oferta sobre a Media Capital.Em comunicado difundido na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pluris indica que "não irá exercer o direito de revisão da sua oferta".Em causa está a oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória que o regulador determinou que a Pluris teria de lançar sobre os 69,78% do capital da dona da TVI que não detinha. Na base da decisão esteve a concertação entre a Pluris e a Vertix, da espanhola Prisa.A contrapartida fixada pelo auditor independente para a OPA da Pluris é de 73,95 cêntimos por ação.A oferta inicial da Pluris era de 67 cêntimos por ação da Media Capital.