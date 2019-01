O Plano Nacional de Investimentos (PNI) para 2030, no qual o Governo definiu os projetos prioritários para a próxima década, envolvendo quase 22 mil milhões de euros, chegou esta quinta-feira à discussão no Parlamento. E não foi bem recebido. Nem à esquerda nem à direita do PS, grupo parlamentar que foi o autor do projeto de resolução recomendando que a apreciação do plano seja feita por áreas temáticas – transportes e mobilidade, ambiente, energia e regadio – com o objetivo de obter o mais amplo consenso possível.

No debate, PSD e CDS-PP não pouparam o Governo com críticas de eleitoralismo, lembrando que faltam três meses para o início da campanha para as primeiras eleições do ano, as Europeias. Já à esquerda foi reclamada mais ambição.

Pedro Mota Soares, do CDS, apelidou o PNI de Plano Nacional de Intenções, acusando o Executivo de "estar a copiar o estilo de José Sócrates, que agora está a fazer escola com Pedro Marques". "O Governo não fez o que devia ter feito e agora está a prometer o que não vai fazer", atirou o deputado, sublinhando que o plano Ferrovia 2020 tem 2 mil milhões de euros previstos e está executado apenas a 9%.

Também o centrista Helder Amaral disse que com o PNI "não temos um plano, não é nacional e não é de investimentos". Em seu entender, um plano que define prioridades para uma década "merecia amplo consenso e devia ser apresentado no início da legislatura". Por outro lado, "faltam obras distribuídas pelo país", além de ficar "muito aquém do investimento necessário". "Este plano é confissão de fracasso", frisou, salientando tratar-se "apenas e só de um plano de campanha eleitoral".

Também Emídio Guerreiro, do PSD, acusou o PS de querer "forçar o debate", salientando que os social-democratas "não aceitam esta espécie de ultimato ao Parlamento para se pronunciar rapidamente". "Estamos a três meses de iniciar a primeira campanha eleitoral do ano. Porque tanta pressa?", questionou, defendendo que "é necessário que as opções sejam bem fundamentadas tecnicamente" e que "é fundamental um calendário de execução física e financeira, que está ausente deste documento".



Emídio Guerreiro mostrou abertura do PSD para um documento "com muito rigor nas opções de forma a que possa ser concretizado", e "sem propaganda e pressões eleitoralistas", mas não "para um simulacro de debate e amontoado de opções".