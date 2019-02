A posição de Carlos César surgiu depois de o líder do PSD, Rui Rio, ter afirmado horas antes que já havia comunicado ao Governo que, para assumir uma posição definitiva sobre o Programa Nacional de Investimentos, precisava de tempo para "ouvir o país".



"Compreendo as posições dos partidos que invocam a necessidade de disporem de mais tempo para avaliarem as questões que envolvem um plano, como o Programa Nacional de Investimentos para a próxima década", referiu Carlos César, numa declaração à agência Lusa.



O projeto de resolução do PS salienta que tem existido "uma certa dificuldade histórica em estabelecer consensos em torno dos projetos estruturantes de obras públicas", o que tem conduzido ao "sucessivo adiamento de grandes projetos infraestruturais que eram determinantes para o desenvolvimento do país".



O PNI 2030 contém os projetos e programas de investimento a serem executados entre 2021 e 2030 no montante global de 21,9 mil milhões de euros, repartidos por 4 áreas temáticas.



No debate do projeto, na quinta-feira, o Governo e o PS voltaram a apelar a um "consenso robusto" na aprovação do PNI 2030, mas o PSD disse recusar "ultimatos" ao parlamento e o CDS-PP classificou o documento como "um plano de intenções".



A discussão seguirá agora para especialidade, por um período de 30 dias.

