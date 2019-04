Lisboa e Porto têm de definir até ao verão projetos para a próxima década

O ministro do Ambiente e da Transição Energética disse esta terça-feira, na audição pública sobre o Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, esperar que até junho ou julho as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto definam os investimentos que desejam fazer na próxima década.

O PNI 2030 apresentado pelo governo definiu para a Área Metropolitana de Lisboa 1,1 mil milhões de euros para a expansão da rede do metro e de metrobus e para a do Porto cerca de 600 milhões para o mesmo tipo de projetos, tendo João Pedro Matos Fernandes assegurado que "o governo não tomará decisão alguma sobre os investimentos a ser feitos".



No entanto, o governante salientou que "só conseguimos ter obra no terreno em 2021 se os projetos se iniciarem no terceiro trimestre deste ano", até porque tem de haver avaliação de impacte ambiental e o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas.

Matos Fernandes admitiu que a área da mobilidade foi aquela onde Portugal "não conseguiu dar o salto" e salientou a necessidade de mudar os comportamentos.

O ministro frisou ainda a vontade do Estado "ser cada vez menos dono de obra" e que nos transportes "permitirá que sejam a áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais a fazer as opções".

O PNI 2030 prevê 620 milhões para o Metro do Porto e 445 milhões para o de Lisboa, alem de mais 1.015 milhões para o desenvolvimento de sistemas de transportes como metros ligeiros e metrobus, sendo que para a Área Metropolitana de Lisboa estão previstos 670 milhões e para a do Porto 240 milhões.