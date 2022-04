“Pode haver decréscimo de vendas” em Portugal, admite CEO da Jerónimo Martins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de se confessar, de certa forma, desiludido com Portugal, o presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, assegura que o grupo, que detém o Pingo Doce e o Recheio, não vai abandonar o país.





No atual clima de incerteza, quais são as perspetivas para o desempenho do grupo em 2022?