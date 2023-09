Politécnico do Porto investe 15 milhões de euros em alojamento para estudantes

O Politécnico do Porto vai investir 15 milhões de euros na construção de quatro residências, com um total de mais de 420 camas, naquele que é o maior investimento de sempre no espaço do maior politécnico do país.O plano consagra a "construção de duas novas residências no Porto, com mais 200 camas, uma residência no Polo de Vila do Conde, um acréscimo de 180 camas, e uma nova residência em Felgueiras, com um total de 40 camas", pode ler-se no comunicado.O plano está integrado no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior e é financiado pelo PRR em 13,2 milhões e investimento próprio do Politécnico do Porto em dois milhões de euros."O Politécnico do Porto encontra-se ainda a realizar um estudo para que o plano de investimento em residências de estudantes possa ser ampliado e abranger até 2030 mais três residências, com um acréscimo previsto de mais 400 camas. A concretizar este plano global, o Politécnico do Porto, no período de 2024 a 2030, terá um acréscimo de 800 camas para os seus estudantes", revela ainda a instituição.