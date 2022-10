Portagens nas pontes sobre o Tejo arriscam subir mais de 9% em janeiro

As taxas de portagem nas duas travessias do Tejo concessionadas à Lusoponte podem subir mais de 9% a 1 de janeiro, se o Governo não vier a colocar um travão à dimensão do aumento, como fez com as rendas. Com uma atualização dessa ordem, um veículo da classe 1 passará a pagar mais 20 cêntimos em 2023 para atravessar a ponte 25 de Abril e mais 25 cêntimos para percorrer a Vasco da Gama.





