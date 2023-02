Portuense Ibersol ganha 10 lojas para faturar 30 milhões no maior aeroporto de Espanha

O grupo Ibersol totaliza agora em Espanha 63 restaurantes no segmento "travel", localizados nos principais aeroportos, como Madrid, Barcelona, Málaga, Menorca, Alicante, Lanzarote e Gran Canaria, a que se juntam as estações AVE (alta Velocidade) em Barcelona Sants, Girona e Lleida, e no Centro Comercial La Roca.

Um portfólio que acaba de ser enriquecido com a concessão de 10 novos pontos de venda adjudicados pela empresa gestora aeroportuária espanhola (AENA) à Ibersol, "num contrato em vigor durante oito anos e que prevê atingir um volume de negócios superior a 30 milhões euros por ano", avança o grupo coliderado por António Pinto de Sousa e Alberto Teixeira, em comunicado.

A Ibersol reforça, assim, a sua oferta de restauração no maior aeroporto espanhol, com novas "aberturas operacionais a partir de maio deste ano", das quais um restaurante da marca Santamaría, três lojas Pret A Manger, um Coffee Republic, dois Café Pans e um Central Café.

Relativamente à Pret A Manger, com a qual a Ibersol anunciou recentemente um acordo para a sua expansão na Península Ibérica, estas serão as primeira aberturas desta cadeia britânica de cafés e comida rápida pelo grupo português.

Nesta nova concessão garantida pelo Ibersol estão ainda incluídas novas unidades Cañas e Café Pans em outras zonas de acesso do aeroporto.

"Esta nova concessão é um marco muito importante para o grupo Ibersol, que nos permitirá dar um grande impulso à nossa divisão Travel no aeroporto de Madrid e posicionar as nossas 24 marcas, com uma das ofertas gastronómicas mais completas e variadas da actualidade", enfatiza João Falcão, diretor de marketing da Ibersol.

Entretanto, o maior grupo português de restauração acaba também de renovar a concessão de oito restaurantes no Aeroporto Internacional César Manrique, em Lanzarote, através de um acordo em vigor para os próximos oito anos, passando de sete para oito pontos de venda nesse aeroporto das Ilhas Canárias.

No total, o grupo Ibersol possui um portfólio de 24 marcas de restaurantes no canal Travel em Espanha. A saber: Pret a Manger, EAT., Go Natural, KFC, Pizza Hut, Santamaría, Cañas y Tapas, Pans & Company, Café Pans, Breadway, Wok Street , Fire & Bread, Gambrinus, Paulaner, Ribs, Innis&Gunn, O Mamma Mia, Malvón, Coffee Republic, Central Café, Carlsberg, Tapa Tapa, Mussol, Caffè di Fiore, "posicionando-se assim como um importante ‘player’ neste segmento no mercado espanhol", remata.

Recorde-se que o grupo Ibersol, que tem sede no Porto, que concluiu recentemente a venda dos restaurantes Burger King em Portugal e Espanha à Restaurant Brands Iberia (RBI), por 260 milhões de euros, fechou os primeiros nove meses de 2022 com lucros consolidados de 14,6 milhões de euros, que comparam com prejuízos de mais de 20 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, tendo o volume de negócios atingido os 398,6 milhões de euros, mais 65% do que um ano antes.