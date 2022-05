Portugal “congela” moradia de 10 milhões de Abramovich no Algarve

O oligarca russo tentou vender uma moradia na Quinta do Lago 15 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas o registo de propriedade do imóvel está congelado desde 25 de março, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Portugal "congela" moradia de 10 milhões de Abramovich no Algarve









