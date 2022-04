Kiev diz ter afundado navio russo. Petróleo recua. Euro valoriza antes da reunião do BCE

07h30

Austrália aplica sanções. Kiev afirma ter afundado navio que desafiou militares ucranianos na Ilha das Serpentes

O Governo australiano decidiu aplicar sanções contra 14 empresas públicas russas, com importância económica e estratégica para a economia russa, revelou em comunicado a ministra dos Negócios Estrangeiros, Marise Payne. Desta lista fazem parte as empresas de transporte Kamaz, Sevmash, e a United Shipbuilding Corportation e a Russian Railways.

Na Europa, a Comissão Europeia concluiu que cumprir o apelo de Vladimir Putin e a norma russa que entrou em vigor a 1 de abril, que determina o pagamento de gás russo em rublos, viola as sanções impostas por Bruxelas. A maioria dos Estados membros já afirmou que não vai pagar o gás russo em rublos, no entanto na semana passada, a Hungria disse que iria pagar as remessas de gás em rublos se a Rússia assim o pedisse.

No cenário de guerra, o chefe da administração militar regional de Odesa, Maksym Marchenko, disse que as forças ucranianas tinham atingido com mísseis Neptuno o navio de guerra Moskva – conhecido por enfrentar militares ucranianos na Ilha das Serpentes -- causando "danos graves", segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform.

De acordo com as agências de notícias estatais russas Tass e Ria Novosti, o Ministério da Defesa disse que a tripulação do cruzador foi retirada e que uma investigação está em curso para determinar a causa do incêndio.

As agências russas não mencionaram a localização do Moskva quando a explosão aconteceu, nem qualquer possível ataque da Ucrânia.

"Não entendemos o que aconteceu", disse, de forma sarcástica, um conselheiro do Presidente ucraniano. "Chegou uma surpresa ao navio-almirante da frota russa no mar Negro", disse Oleksiï Arestovitch, num vídeo publicada na plataforma YouTube.

O Moskva "está a arder intensamente. E com este mar agitado, é impossível saber quando eles poderão receber ajuda", disse Arestovitch, assegurando que "510 tripulantes" estavam a bordo.