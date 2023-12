Portugal depende de portos galegos para ter eólico offshore até 2030

A conclusão é de um estudo do INEGI, sobre a criação de uma cadeia de valor no país para instalar eólicas no mar, segundo o qual os portos nacionais não têm requisitos mínimos. Para ter 2 GW até 2030, Portugal terá de recorrer a Ferrol e Corunha.



As plataformas do parque Windfloat Atlantic foram construídas no porto de Setúbal e em Ferrol, na Galiza. Violeta Santos Moura/Reuters Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 08:00







Para cumprir o ambicioso objetivo do Governo de instalar 10 GW de energia eólica offshore ao largo da costa portuguesa, serão necessárias 700 turbinas de 15 MW de capacidade, 700 plataformas flutuantes, 2.100 pás eólicas, 5.000 km de cabos de amarração, 2.000 km de cabos elétricos, mais de 3,5 milhões de toneladas de aço, 80 mil toneladas de cobre e 2.500 toneladas de materiais raros.

