Portugal é líder europeu na inovação das PME e está entre os mais fortes da UE

As pequenas e médias empresas (PME) portuguesas destacam-se na Europa por terem o melhor desempenho em termos de inovação, avança a Comissão Europeia.





Nesta ótica, Portugal lidera seguido da Finlândia, Áustria e Bélgica. "Estes países são caracterizados por elevadas quotas de pequenas e médias empresas com produtos e modelos de negócio inovadores", escreve a Comissão Europeia, no comunicado emitido esta terça-feira, 23 de junho.





Já no cômputo geral, Portugal está abaixo da média europeia no que toca à inovação, embora ainda seja incluído no grupo de "inovadores fortes" do Velho Continente.



O relatório anual hoje publicado mostra que, entre 2012 e 2019, Portugal foi um dos cinco países da UE que mais progrediu em matéria de inovação, destacando-se o 'salto' dado nos últimos dois anos, de 84 pontos para 105 pontos, o que coloca o país pela primeira vez no grupo de "inovadores fortes", depois de ao longo dos últimos anos ter sido considerado um "inovador moderado".





Esta avaliação resulta da compilação de 27 indicadores que mostram o desempenho de cada país europeu em 2019.